الامارات | الشارقة للاعلام الراعي الرسمي لنادي البطائح

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة للاعلام الراعي الرسمي لنادي البطائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع نادي البطائح الثقافي الرياضي اتفاقية مع "شمس" مدينة الشارقة للإعلام ترعى بموجبه " شمس" الفريق الاول للصالات وكرة القدم لسنتين قادمتين، اعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظم في الصالة الرياضية في نادي البطائح والذي حضره رئيس مجلس ادارة النادي

حمد سالم بن حموده الكتبي، ورئيس مجلس ادارة مدينة الشارقة للاعلام الدكتور خالد عمر المدفع والامين العام للنادي عبيد الطنيجي ومسؤولي النادي

بدوره اثنى حمد الكتبي على الدعم والرعاية التي تقدمها مدينة الشارقة للإعلام "شمس" بشكل عام لمؤسسات المجتمع في الإمارة وبشكل خاص للنادي وشكر جهودها الرامية إلى دعم وتمكين المواهب الرياضية في إطار التزامها برعاية المبدعين في مختلف القطاعات.بينما قال الدكتور خالد عمر المدفع بان مدينة الشارقة للإعلام "شمس" تلتزم بشكل مستمر بدعم المواهب الإبداعية بشكل مبتكر في مختلف الميادين من خلال منظومة متكاملة الأركان تصل بالجميع إلى أعلى درجات النجاح.