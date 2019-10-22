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يورجن كلوب يتحدث عن فرص مشاركة صلاح أمام جينك

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مدرب فريق الإنجليزي يورجن كلوب عن مدى إمكانية مشاركة النجم محمد صلاح في مباراة الغد أمام فريق جينك البلجيكي في إطار منافسات بطولة .

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وعندما سُئل عن مدى إمكانية مشاركة صلاح غدًا، أجاب كلوب في مؤتمر صحفي نشرته شبكة «ليفربول إيكو» العالمية: «صلاح يبدو في حالة جيدة، يبدو واعدًا».

وأضاف: «بالأمس لم نكن متأكدين بشأن حالته، اليوم هو جيدًا، ولكننا نجازف أو نخاطر بشيء».

وواصل: «سنرى كيف ستكون حالته الليلة».

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