شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يتحدث عن فرص مشاركة صلاح أمام جينك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب عن مدى إمكانية مشاركة النجم محمد صلاح في مباراة الغد أمام فريق جينك البلجيكي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وعندما سُئل عن مدى إمكانية مشاركة صلاح غدًا، أجاب كلوب في مؤتمر صحفي نشرته شبكة «ليفربول إيكو» العالمية: «صلاح يبدو في حالة جيدة، يبدو واعدًا».
وأضاف: «بالأمس لم نكن متأكدين بشأن حالته، اليوم هو جيدًا، ولكننا نجازف أو نخاطر بشيء».
وواصل: «سنرى كيف ستكون حالته الليلة».
كانت هذه تفاصيل خبر يورجن كلوب يتحدث عن فرص مشاركة صلاح أمام جينك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.