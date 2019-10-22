شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يتحدث عن فرص مشاركة صلاح أمام جينك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب عن مدى إمكانية مشاركة النجم محمد صلاح في مباراة الغد أمام فريق جينك البلجيكي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وعندما سُئل عن مدى إمكانية مشاركة صلاح غدًا، أجاب كلوب في مؤتمر صحفي نشرته شبكة «ليفربول إيكو» العالمية: «صلاح يبدو في حالة جيدة، يبدو واعدًا».

وأضاف: «بالأمس لم نكن متأكدين بشأن حالته، اليوم هو جيدًا، ولكننا نجازف أو نخاطر بشيء».

وواصل: «سنرى كيف ستكون حالته الليلة».