شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على قرار «الجبلاية» تأجيل الدوري و«القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، ببيان اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الجولتين الخامسة والسادسة ببطولة الدوري لما بعد نهاية بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنه وتأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الاول.

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وأكد مرتضي منصور، رئيس الزمالك في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن «وعد بالأمس جماهير ناديه بعد المساس بحقوق الزمالك في هذه الأزمة وهو ما تحقق بالفعل بعد صدور بيان رسمي بتأجيل القمة لنهاية الدور الأول».

وتساءل منصور كيف سيكون موقف محمود الخطيب ومجلس إداراته الآن؟ وقال: «الخطيب رفض لعب مباراة واحدة امام الجونة قبل القمة أما الآن سيلعب 14 مباراة قبل القمة التي تحدد لها رسميا نهاية الدور الأول».

وشدد رئيس القلعة البيضاء على أن ناديه ملتزم تماما بتعليمات الأمن وقراراته وقرارات اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، مشيرا إلى أنه «ينتظر الآن موقف الأهلي وهل سيوافق على قرار الجهات الأمنية واتحاد الكرة بالتأجيل أم ماذا سيفعل؟».