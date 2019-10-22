شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة «جينيراسيون فوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك تدريباته، اليوم، استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى المقرر لها، غدًا الخميس، فى إياب دور الـ32 ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وعقد الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل مران الأمس، وطالبهم بعدم التهاون فى المباراة والالتزام بالتعليمات والابتعاد عن العصبية التى لحقت بالفريق مؤخرا، وتعرض بعض اللاعبين على أثرها للعقوبات والإيقاف، وآخرها طرد فرجانى ساسى، لاعب الفريق، خلال مواجهة المقاولون العرب الماضية، حيث يضع المدير الفنى اللمسات النهائية خلال مران اليوم والاستقرار على التشكيل الأساسى.

من جانبه، رصد مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، مكافآت تحفيزية للاعبين من أجل تخطى عقبة الفريق السنغالى، بعد الأحداث التى نشبت منذ رفض الضيوف الذهاب إلى برج العرب، بعد قرار الأمن بنقل المباراة، حيث طالب المجلس اللاعبين بعدم الانسياق وراء استفزازات الفريق السنغالى، وعدم الاعتراض على حكم المباراة، والسعى والتركيز على الهدف المطلوب فقط، وهو تحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف، وليس مجرد التأهل فقط.

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وشهد المران عودة عبدالله جمعة ومحمد عبدالغنى بعد الغياب عن المواجهة الماضية للإصابة، بينما استمر غياب محمود عبدالرازق «شيكابالا»، حيث يخوض برنامجه الطبى والتأهيلى، من أجل العودة خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد الإصابة التى لحقت به فى مباراة مصر المقاصة بمنافسات بطولة الدورى العام.

فى نفس السياق، يرفض ميتشو المجازفة بأحمد سيد «زيزو»، لاعب وسط الفريق، فى حال عدم جاهزيته تمامًا من الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة المقاولون العرب الماضية، بشد خفيف فى العضلة الضامة، حيث يخضع اللاعب خلال مران اليوم لاختبار طبى أخير من أجل معرفة مدى قدرته على المشاركة فى المران من عدمها.

ومن جانبه، بدأ مجلس الإدارة فى توزيع الدعوات لأعضاء الجمعية العمومية من أجل حضور المباراة لمؤازرة الفريق خلال المواجهة التى يحتاج فيها الأبيض للفوز بهدف نظيف من أجل التأهل بشكل رسمى لدور المجموعات والتواجد فى المجموعة الأولى، بجانب مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو الزامبى.

على جانب آخر، تمسك مجلس إدارة النادى بموقفه فى أزمة مباراة السوبر الإفريقى، وجدد رفضه بشكل قاطع خوض مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الإفريقى بدولة قطر، حيث تم إعداد مذكرة مكونة من 60 صفحة إلى الاتحاد الإفريقى وتلك المذكرة تضمن أسباب الرفض القاطع لخوض المباراة فى قطر بسبب الخلافات السياسية.

فى سياق آخر، أثنى مسؤولو النادى السنغالى بحسن الاستقبال من جانب إدارة نادى الزمالك وتذليل كل العقبات أمامهم منذ وصولهم إلى القاهرة، بالإضافة إلى حجز ملعب التدريب لهم وحل كل المشاكل التى واجهتهم، بعدما أعطى مسؤولو النادى تعليماتهم لإدارة العلاقات العامة بالزمالك بضرورة تلبية كل مطالبهم حتى مغادرتهم لمصر وإنهاء كل الأمور الإدارية لهم بسهولة.