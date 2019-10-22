شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول في مواجهة جينك وغياب «أرنولد وماتيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قائمته لخوض مباراة (جينك) البلجيكي غدًا الأربعاء، في اطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانضم صلاح لقائمة المباراة المكونة من 19 لاعبًا، والذين غادروا مطار (جون لينون) اليوم الثلاثاء متوجهين إلى بلجيكا، وذلك بعد أن غيابه عن الفريق في مباراته الأخيرة ضد مانشستر يونايتد أول أمس الأحد.

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وفي الوقت ذاته، تأكد غياب «أليكساندر- آرنولد» لظروف مرضه، فيما لم يسافر الكاميروني «ماتيب» بصحبة زملائه، لإصابته في الركبة.

وكان الفريق قد أجرى حصة تدريبية ظهر اليوم في (ميلوود) قبل التوجه إلى المطار، حيث يستعد لخوض أولى مواجهاته ضد بطل الدوري البلجيكي في الموسم الماضي، وذلك بعدما جمع 4 نقاط من الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الخامسة.

وضمت قائمة ليفربول (أليسون- فابينيو- فان دايك- فينالدوم- لوفرين- ميلنر- كيتا- فيرمينو- ماني- صلاح- غوميز- أدريان- هندرسون- أوكسليد تشامبرلين- لالانا- بروستر- روبرتسون- أوريغي- وكيليهير).