شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. تقدم وادى دجلة على مصر المقاصة بهدفين دون رد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادى دجلة ومصر المقاصة، التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتقدم الفريق الدجلاوى بهدفين دون رد.

ضغط وادى دجلة على المقاصة بشكل مكثف منذ بداية اللقاء، ونجح مروان حمدى فى أحرز أسرع هدف فى الموسم الحالى، وتقدم للفريق الدجلاوى فى الثانية 50، ثم أحرز رجب عمران الهدف الثانى فى الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

ويضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

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فيما يضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: محمود حمدى، خط الدفاع : أحمد مودي– شريف حازم– حسني فتحي – محمد دسوقي، خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين –خالد اوتشو –موسيس، خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعي.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول الدورى، برصيد نقطتين، فيما يحتل المقاصة المركز الثامن برصيد 6 نقاط.