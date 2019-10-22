شكرا لقرائتكم ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فبما خصص دراجون مدرب الحراس بالفريق فقرة فنية قوية لثنائي الحراس بالفريق: محمد عواد ومحمد صبحي ، وذلك علي هامش التدريبات..
من ناحية اخري يؤدي محمد ابوجبل حارس مرمي الفريق ومحمود عبدالرازق شيكابالا قائد وصانع الالعاب بالفريق، تدريبات تأهيلية في الصة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع لأبو جبل وشيكابالا لتجهيزهما للفترة المقبلة.
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