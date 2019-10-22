ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات...

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جدة - عمرو شويل منح الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك امام عاشور لاعب الفريق راحة من تدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب النادي بناء على رغبة الصربي ميتشو باراحة عاشور وخوفا من تعرضه للارهاق وذلك في ظل عدم تواجده بلقاء بطل السنغال بعد غد في دوري أبطال إفريقيا. فبما خصص دراجون مدرب الحراس بالفريق فقرة فنية قوية لثنائي الحراس بالفريق: محمد عواد ومحمد صبحي ، وذلك علي هامش التدريبات.. من ناحية اخري يؤدي محمد ابوجبل حارس مرمي الفريق ومحمود عبدالرازق شيكابالا قائد وصانع الالعاب بالفريق، تدريبات تأهيلية في الصة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع لأبو جبل وشيكابالا لتجهيزهما للفترة المقبلة.

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