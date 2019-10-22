شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته غدا على ستاد السلام قبل مواجهة بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أدى لاعبو الفريق بالنادي ، حصة تأهيلية وبدنية خاصة علي هامش المران المقام حاليا، ركز خلالها رودريجيز مدرب الاحمال، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني ميتشو ، مع اللاعبين علي بعض امور تأهيلية معينة وفقا للبرنامج المتفق عليه.
حيث خاض اللاعبون سباق سرعات في مسافة قصيرة ، اعقبها تقسيم الملعب لمربعات أدوا خلالها تدريبات بالكرة.
ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي مساء الخميس المقبل في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.
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