شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته غدا على ستاد السلام قبل مواجهة بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الاول لكرة القدم للنادي الزمالك، تدريبة الختامي غدا علي ستاد السلام ، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال.

ويواجه الزمالك بطل السنغال مساء بعد غدٍ الخميس في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

كما أدى لاعبو الفريق بالنادي ، حصة تأهيلية وبدنية خاصة علي هامش المران المقام حاليا، ركز خلالها رودريجيز مدرب الاحمال، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني ميتشو ، مع اللاعبين علي بعض امور تأهيلية معينة وفقا للبرنامج المتفق عليه.

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حيث خاض اللاعبون سباق سرعات في مسافة قصيرة ، اعقبها تقسيم الملعب لمربعات أدوا خلالها تدريبات بالكرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي مساء الخميس المقبل في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.