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شكرا لقرائتكم سعيد الكعبى :يوم جميل في ضيافة النادي الاهلي والجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الكعبى :"يوم جميل في ضيافة النادي الاهلي والجزيرة ، أطلعنا فيه على التجربة المصرية العريقة والمتعلقة بخدمات الاندية الاجتماعية ، غدا نزور الزمالك للاطلاع أكثر على تجربة ثرية في هذا المجال " .
وأهدى محمد مرجان التشرت الخاص بالأهلي الى على سعيد الكعبى كما حرص الأخير على إلتقاط بعض الصور التذكارية أمام دولاب بطولات القلعة الحمراء.
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