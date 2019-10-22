شكرا لقرائتكم سعيد الكعبى :يوم جميل في ضيافة النادي الاهلي والجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الاعلامى الاماراتى على سعيد الكعبى صورة له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال زيارة الى مقر النادى الاهلى اليوم بالجزيرة وكان فى أسقبالة محمد مرجان مدير النادى .

وقال الكعبى :"يوم جميل في ضيافة النادي الاهلي والجزيرة ، أطلعنا فيه على التجربة المصرية العريقة والمتعلقة بخدمات الاندية الاجتماعية ، غدا نزور الزمالك للاطلاع أكثر على تجربة ثرية في هذا المجال " .

وأهدى محمد مرجان التشرت الخاص بالأهلي الى على سعيد الكعبى كما حرص الأخير على إلتقاط بعض الصور التذكارية أمام دولاب بطولات القلعة الحمراء.