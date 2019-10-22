شكرا لقرائتكم محمد مرجان: الأهلي فضّل إعلاء مصلحة الوطن في أزمه تأجيل مباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي ان ناديه فضّل إعلاء مصلحة الوطن في أزمه تأجيل مباراة القمة امام الزمالك. وقال مرجان في تصريحات صحفية :"هدفنا كان تأجيل مباراة الجونة إعتراضا علي تداعيات تأجيل القمة ..نأمل في انتظام المسابقة خلال المرحلة المقبلة. وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة ، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول.

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