شكرا لقرائتكم فافري: غياب رويس أمام إنتر لن يؤثر على دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى لوسيان فافري، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، تفاؤله حيال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي، رغم غياب نجم الفريق والمنتخب الألماني ماركو رويس.

تأتي مباراة دورتموند أمام مضيفه ميلان يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

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وقبل المران النهائي للنادي الألماني في ستاد سان-سيرو، قال فافري مساء يوم الثلاثاء: لن يفيد الحديث عن هذا الموضوع، فقد غاب ماركو في السابق وسارت الأمور بالرغم من ذلك، فنحن لدينا لاعبون آخرون يمكنهم الأداء بشكل جيد أيضا.

ولم يحدد فافري ما إذا كان السويسري رومان بوركي، الحارس الأساسي لدورتموند، سيشارك في المباراة، واكتفى بقول: سنرى في أعقاب التدريب المسائي، لكنه أوضح أن حالة بوركي "تحسنت كثيرا" يوم الاثنين.

وعن تقدم مستوى المدافع يوليان فايجل بعد فوز دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ، متصدر الدوري الألماني، بهدف نظيف، قال فافري:" جئنا هنا بدفعة، ونريد أن نستمر".