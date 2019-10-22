شكرا لقرائتكم كاريمبو: رباعي منتخب فرنسا إضافة مميزة لبايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى كريستيان كاريمبو النجم السابق لمنتخب فرنسا أن مواطنيه بنيامين بافار وكورنتين توليسو وكينغسلي كومان ولوكاس هيرنانديز بإمكانهم تحقيق أقصى قدر من النجاح مع بايرن ميونخ الألماني.

وقال كاريمبو الفائز مع منتخب فرنسا بلقب مونديال 1998 في مقابلة مع صحيفة "اوغسبورغر الجمينة" الألمانية يوم الثلاثاء :بالنسبة للنادي البافاري فهو نجاح كبير أن يضم بين صفوفه ثلاثة من الفائزين بكأس العالم 2018 بالإضافة إلى كومان.

وشدد كاريمبو على أن الأجواء في بايرن ميونخ ساعدت رباعي المنتخب الفرنسي على تطوير مهاراتهم الفردية، وأشار إلى أن الرباعي الفرنسي لديهم الفرصة لقيادة بايرن نحو الفوز بالألقاب المحلية والدولية.