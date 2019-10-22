عاجل| تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز لبعد كأس أمم إفريقيا للشباب

الموجز

قرر أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري تأجيل جميع مباريات بطولة الدوري المصري حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المؤهلة للأولمبياد تحت 23 عاماً.

وذكر موقع "الوطن سبورت" أن اتحاد الكرة المصري يستعد للإعلان عن القرار بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجاري، وفقًا لما تم تحديده من جانب الاتحاد الأفريقي.

ونشبت مؤخراً أزمة بين مجلس إدارة النادي الأهلي واتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت الماضي.