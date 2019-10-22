موعد مباراة ليفربول وجينك في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة.. وموقف مشاركة صلاح

كتب: ضياء السقا

يستضيف جينك البلجيكي، ليفربول الإنجليزي، في التاسعة مساء الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويقع ليفربول رفقة نابولى، للعام الثانى على التوالى فى دور المجموعات، وتضم مجموعتهما الخامسة فريقى ريدبول سالزبرج النمساوى، وكى آر جينك البلجيكى.

وتوج ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضى.

وخسر الريدز في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد، ثم فاز في الجولة الثانية على سالزبرج النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ 3 نقاط، ويتصدر المجموعة نابولي بـ4 نقاط، وسالزبرج ثالثا بـ 3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة.

موقف مشاركة صلاح

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن قائمته لمواجهة جينك، وشهدت القائمة عودة النجم المصري محمد صلاح، بعد تعافيه من الإصابة، وبات جاهزا للمشاركة.

وعانى صلاح من إصابة فى الكاحل، حرمته من المشاركة فى مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التى أقيمت الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الإنجليزى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وأصيب محمد صلاح فى الكاحل بالدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتى التى انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2 – 1 فى الجولة الثامنة، على أثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودرى، لاعب ليستر سيتى، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.

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وتبعًا للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، شهدت القائمة غياب الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد، الذي سيبقى في ليفربول بسبب المرض، كما يغيب المدافع الكاميروني جويل ماتيب بسبب إصابة في الركبة.

وضمت قائمة ليفربول لمواجهة جينك كل من: أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، لالانا، بريفستر، روبيرتسون، أوريجي وكيليهر.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.

خط الهجوم: صلاح، مانى، فيرمينيو.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا عبر beIN SPORTS HD 2.