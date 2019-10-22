السعودية تستعد لتقديم عرض لشراء نادي مانشستر يونايتد يقدر بأكثر من 3 مليار استرليني

الموجز

يستعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقديم عرض جديد لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن العرض المنتظر تقديمه لشراء النادي الإنجليزي يقدر بأكثر من 3 مليون جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن عائلة "جليزر"، التي تمتلك نادي "الشياطين الحمر"، قد رفضت عرضين من قبل لشراء النادي.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت الصحيفة الأوسع انتشاراً في بريطانيا، أن مالك "المان يونايتد" كيفين جليزر مستعد لبيع حصته في النادي البالغة 13 بالمئة.

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن محمد بن سلمان يستعد لتقديم عرض جديد لشراء النادي صاحب ملعب الأحلام "أولد ترافورد".

وأشارت إلى أن عائلة "جليزر" الأمريكية تمكنت من شراء النادي الأغلى في العالم قبل 14 عاماً، إلا أنها أثقلت كاهل النادي على ديون ضخمة.

وعلى الرغم من تراجع سهم يونايتد من حوالي 20 دولارًا إلى 16 دولارًا في العام الماضي ، إلا أن النادي لا يزال يقدر بأكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني.

وفي عام 2018، كانت صحيفة "ذا صن" قد كشفت عن رغبة العائلة المالكة بالسعودية في شراء نادي مانشستر يونايتد.

ولم تعلن عائلة جليزر بشكل رسمي عن نيتها دراسة العروض المقدمة لشراء النادي الإنجليزي.