اسماء السيد - قال ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء إن مهاجمه المصري محمد صلاح تعافى من إصابة في الكاحل وسيكون ضمن تشكيلة الفريق في مواجهة جنك البلجيكي غدا الأربعاء في دوري أبطال اوروبا.
وأصيب صلاح في كاحله في فوز فريقه 2-1 على ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر. ولم يلعب صلاح منذ ذلك الوقت وغاب عن التعادل 1-1 أمام مانشستر يونايتد مطلع هذا الأسبوع وهي النتيجة التي أوقفت سلسلة مؤلفة من 17 انتصارا للفريق القادم من مرسيسايد.
ولن يسافر قلب الدفاع جويل ماتيب بسبب آلام في الركبة والظهير ترينت ألكسندر-أرنولد بسبب إصابته بفيروس مع ليفربول في رحلة بلجيكا. ومن المتوقع أن يشارك الظهيران ديان لوفرين وجو جوميز في التشكيلة الأساسية بدلا منهما.
ويملك ليفربول حامل اللقب ثلاث نقاط بعد مباراتين ويتأخر بفارق نقطة واحدة خلف نابولي متصدر المجموعة الخامسة بينما يتذيل جنك بطل بلجيكا الترتيب برصيد نقطة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح جاهز لمواجهة جنك وغياب ماتيب وألكسندر-أرنولد عن تشكيلة ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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