اسوان يحقق الفوز الأول له بالدوري المصري ويعمق جراح إنبي









اسماء السيد - ضاعف اسوان بقيادة المدرب مجدي عبد العاطي العائد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم من جراح إنبي بقيادة مدربه الجديد حلمي طولان بعد أن فاز عليه 1-صفر الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة للمسابقة.

وتولى طولان مهمة تدريب لإنبي خلفا للمدرب علي ماهر الذي قدم استقالته بعد أربع مباريات من الموسم لم يحصد خلالها سوى نقطة واحدة.

وحقق اسوان أول فوز له هذا الموسم ليرفع رصيده إلى أربع نقاط من أربع مباريات ويتقدم للمركز الرابع عشر بينما ظل إنبي في قاع المسابقة برصيد نقطة واحدة من خمس مباريات.

ويتصدر بيراميدز مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة من 5 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الثاني والذي خاض أربع مباريات ونقطتين عن الاهلي الثالث والذي لعب ثلاث مباريات فقط.

تقدم اسوان بهدف بعد مرور نصف ساعة من المباراة عن طريق عبد الرحمن خالد الذي استغل ركلة حرة مباشرة سددها محمد الصباحي وتصدى لها عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي ليسدد خالد الكرة مرة أخرى إلى داخل الشباك.

وجاء الشوط الاول أقل من المستوى المأمول ولم يشهد هجمات خطيرة لأي من الفريقين باستثناء الركلة الحرة التي جاء منها هدف التقدم لأسوان.

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وكاد عبد الرحمن خالد أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 36 عندما سدد كرة قوية علت عارضة إنبي.

وفرط عبد الرحمن عامر مهاجم إنبي في فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 39 عندما كان في مواجهة مرمى اسوان لكنه سدد الكرة ضعيفة بين يدي مسعد عوض حارس اسوان.

ولم يستغل عرفة السيد فرصة سنحت لإنبي في الدقيقة 45 وتباطأ في التعامل مع الكرة ليبعدها الحارس عوض.

ومع بداية الشوط الثاني انحصر اللعب في وسط الملعب ولاحت أمام محمد شريف فرصة من ركنية لكنه لعبها برأسه بجوار القائم الايسر لمرمى اسوان.

وأهدر الصباحي مهاجم اسوان فرصة احراز الهدف الثاني بعد مرور ساعة عندما تهيأت الكرة أمامه على بعد خطوات من مرمى إنبي لكن الصباحي اطاح بالكرة فوق العارضة.

وعاد الصباحي ليهدر فرصة اخرى لاسوان مع منتصف الشوط الثاني وسدد الكرة في قدم إبراهيم يحيى مدافع إنبي لتتحول إلى ركنية.