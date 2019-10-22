“live now” نتيجة مباراة الهلال والسد القطري اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر في نصف نهائي دوري...

نتابع نتيجة مباراة الهلال والسد القطري اليوم في إياب نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أسيا 2019، حيث تنطلق مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 22 أكتوبر 2019 في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بث مباراة الهلال مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 المشفرة بتعليق سوار الذهب.

كما تنقل قنوات الكأس الرياضية أيضاً مباراة السد القطري اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أسيا في مواجهة فريق الهلال السعودي، حيث يحل الفريق القطري ضيفاً على الفريق السعودي على أرضية استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بفوز فريق الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد لفريق السد.

نتيجة مباراة الهلال والسد القطري اليوم

أعلنت مجموعة قنوات beIN SPORTS عن بث مباراة الهلال والسد اليوم عبر قناتها المشفرة قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق المعلق الرياضي “سوار الذهب”، وتبدو مهمة الفريق القطري صعبةً للغاية بعد هزيمته على أرضه ووسط جمهوره في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ولكنهم سوف يبذلون قصارى جهدهم وتقديم أفضل ما لديهم للحصول على بطاقة العبور إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أسيا.

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وقد أعلنت مجموعة قنوات الكأس الرياضية القطرية المشفرة أيضاً نقلها لمباراة الهلال والسد اليوم عبر قنواتها المشفرة، كما يمكنكم متابعة مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أسيا التي ستبدأ بعد قليل عن طريق البث المباشر لمباراة الهلال عبر الإنترنت من خلال خدمة beIN CONNECT بتقنية عالية الدقة، ويمكن الاطلاع على الباقات والعروض الخاصة المتعددة ومن ثم الاشتراك في خدمة beIN CONNECT عبر موقع بي إن سبورت الرسمي.

ونوفر لمتابعينا متابعي موقعنا موقع عرب نيوز متابعة فورية لأخر المستجدات حول مباراة الهلال اليوم، بالإضافة إلى نشر نتيجة مباراة الهلال والسد القطري اليوم لحظة بلحظة، لكي يبقى المتابع الكريم على دراية كاملة بأهم أحداث المباراة المرتقبة اليوم.

تشكيلة الهلال اليوم

تشكيلة السد القطري اليوم

متابعة نتيجة مباراة الهلال x السد اليوم الثلاثاء