شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاصة يتقاسم النقاط مع دجلة بالتعادل 2/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مباراة مثيرة تعادل مصر المقاصة مع وادى دجلة بنتيجة 2/2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مروان حمدى سجل أسرع هدف فى الموسم الحالي، حيث تقدم للفريق الدجلاوي فى الثانية 50، ثم أحرز رجب عمران الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وأحرز صلاح عاشور هدف المقاصة الأول فى الدقيقة 52، ثم أحرز إيدو موسيس هدف التعادل فى الدقيقة 82.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الدجلاوى لثلاثة نقاط، محتلاً المركز الخامس عشر بجدول الدورى، كما ارتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة السابعة، محتلاً المركز السابع.

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وخاض وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، مروان حمدي، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

فيما خاض المقاصة المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمود حمدي، خط الدفاع: أحمد مودي – شريف حازم – حسني فتحي – محمد دسوقي، خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين – خالد اوتشو – موسيس، خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعي.