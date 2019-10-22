مجدى عبد العاطى: سعداء بالفوز على إنبى وأحتاج دعم الجماهير الأسوانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق أسوان، إنه سعيد بتحقيق أول فوز فى الدورى الممتاز هذا الموسم على إنبى، خاصة بعد الأداء الجيد للاعبين الذين كان لديهم حماس لإثبات الذات بعد مباراة الأهلى، معلقاً: "أحتاج دعم الجماهير الأسوانية خلال الفترة المقبلة".

وتابع المدير الفنى لفريق أسوان، فى تصريحات صحفية، أن المكسب مهم جدا لعودة الثقة للاعبين والجهاز الفنى وهو ما يؤكد أن لاعبى أسوان مميزين ولديهم إمكانيات جيدة فهم خليط بين الخبرة والشباب.

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وأضاف عبد العاطى أن المباراة جيدة لأسوان ونقاط غالية ترفع من معنوياتنا وترفعنا فى ترتيب الدورى واللياقة البدنية إذا تأثرت فى نهاية المباراة كان بسبب الضغط العصبى فقط للاعبين الذين أرادوا العودة واثبات قدراتهم.

يذكر أن فريق أسوان رفع رصيده إلى ٤ نقاط بعد الفوز على انبى اليوم بهدف فى الدقيقة ٣٠ من الشوط الأول أحرزه اللاعب عبد الرحمن جبنة، وقبل ذلك التعادل أمام فريق نادى مصر فى الجولة الثانية بينما هُزم فى الجولة الأولى من مصر المقاصة بـ3/2 وهٌزم من النادى الأهلى فى الجولة الثالثة 5/1، وتم تأجيل مباراة المقاولون فى الجولة الرابعة.