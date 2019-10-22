شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل الدورى لبعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي تأجيل مباريات الدوري لما بعد بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة. Advertisements ويعلن اتحاد الكرة القرار خلال الساعات القليلة المقبلة ليسدل الستار على أزمة لقاء الأهلي والجونة. وجاء ذلك على خلفية أزمة مباراة الأهلى والجونة التى كان مقررا لها غدا الأربعاء، ويرفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تأجيل اتحاد الكرة لمباراة القمة أمام الزمالك، والتى كان مقررا لها السبت الماضى.

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