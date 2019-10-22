شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موسيس يتعادل للمقاصة أمام وادى دجلة فى الدقيقة 82 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز النيجيريى إيدو موسيس، لاعب مصر المقاصة، الهدف الثانى والتعادل لفريقه أمام وادى دجلة، فى الدقيقة 82 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

نجح مروان حمدى فى أحرز أسرع هدف فى الموسم الحالي، وتقدم للفريق الدجلاوي فى الثانية 50، ثم أحرز رجب عمران الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وأحرز صلاح عاشور هدف المقاصة الأول فى الدقيقة 52.

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ويضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، مروان حمدي، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

فيما يضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: محمود حمدي، خط الدفاع: أحمد مودي – شريف حازم – حسني فتحي – محمد دسوقي، خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين – خالد اوتشو – موسيس، خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعي.