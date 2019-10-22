شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدف مروان حمدى فى المقاصة.. قائمة أسرع الأهداف فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم مروان حمدى مهاجم فريق وادى دجلة، لقائمة أسرع هدافين فى الدورى المصرى، بعدما أحرز هدفا فى مرمى المقاصة بالثانية 50 بالمباراة التى تجمعهما حاليًا فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى بموسم 2019-2020.

سجل أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري، في مرمى فريق السويس موسم 1990/1991 بالثانية 11.

وسجل حسام باولو ثاني أسرع هدف عندما كان لاعبًا في صفوف سموحة، بالثانية 12 أمام المصري البورسعيدي موسم 2015/2016.

أحمد علي مهاجم المقاولون السابق وبيراميدز الحالي، سجل هدفًا لذئاب الجبل في مرمى الداخلية، بالثانية 12، ليصبح في المركز الثالث بقائمة أسرع الأهداف في تاريخ الدوري المصري.

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سجل عبد الحميد حسن ثالث أسرع هدف في تاريخ الدوري، عندما أحرز هدف لانبى في الثانية 13 أمام غزل المحلة، موسم 2005/2006.

سجل أحمد رؤوف هدفًا بقميص نادي دجلة في موسم 2017/2018 بالثانية 18 في مرمى المقاولون العرب.

كما دخل محمود كهربا القائمة، عندما سجل هدف للزمالك في مرمى الاتحاد السكندري بالثانية 26 الموسم الماضي.

سجل حسام عاشور لاعب الأهلي، سادس أسرع هدف في تاريخ الدوري، بمرمى طلائع الجيش بالثانية 36 موسم 2009/2010.

وأحرز مصطفى محمد لاعب الزمالك، هدفًا في مرمى حرس الحدود عندما كان لاعبًا فى صفوف طلائع الجيش بالثانية 37.