- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدف مروان حمدى فى المقاصة.. قائمة أسرع الأهداف فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم مروان حمدى مهاجم فريق وادى دجلة، لقائمة أسرع هدافين فى الدورى المصرى، بعدما أحرز هدفا فى مرمى المقاصة بالثانية 50 بالمباراة التى تجمعهما حاليًا فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى بموسم 2019-2020.أيمن يونس
سجل أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري، في مرمى فريق السويس موسم 1990/1991 بالثانية 11.
حسام باولو
وسجل حسام باولو ثاني أسرع هدف عندما كان لاعبًا في صفوف سموحة، بالثانية 12 أمام المصري البورسعيدي موسم 2015/2016.أحمد علي
أحمد علي مهاجم المقاولون السابق وبيراميدز الحالي، سجل هدفًا لذئاب الجبل في مرمى الداخلية، بالثانية 12، ليصبح في المركز الثالث بقائمة أسرع الأهداف في تاريخ الدوري المصري.
سجل عبد الحميد حسن ثالث أسرع هدف في تاريخ الدوري، عندما أحرز هدف لانبى في الثانية 13 أمام غزل المحلة، موسم 2005/2006.أحمد رؤوف
سجل أحمد رؤوف هدفًا بقميص نادي دجلة في موسم 2017/2018 بالثانية 18 في مرمى المقاولون العرب.محمود كهربا
كما دخل محمود كهربا القائمة، عندما سجل هدف للزمالك في مرمى الاتحاد السكندري بالثانية 26 الموسم الماضي.حسام عاشور
سجل حسام عاشور لاعب الأهلي، سادس أسرع هدف في تاريخ الدوري، بمرمى طلائع الجيش بالثانية 36 موسم 2009/2010.مصطفى محمد
وأحرز مصطفى محمد لاعب الزمالك، هدفًا في مرمى حرس الحدود عندما كان لاعبًا فى صفوف طلائع الجيش بالثانية 37.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هدف مروان حمدى فى المقاصة.. قائمة أسرع الأهداف فى الدورى.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.