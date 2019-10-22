شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب يكشف المؤامرة على اتحاد الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد موسى الديب، مدرب منتخب رفع الأثقال، أن ما يحدث للاتحاد المصرى للعبة فى ظل إيقاف الاتحاد من المشاركات الدولية مؤامرة واضحة يجب البحث عن أطرافها.

وقال الديب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن توقيت الإعلان عن عينات المنشطات الإيجابية للاعبى مصر يكشف سر المؤامرة، مؤكدا أن إعلان حرمان مصر من المشاركة الدولية جاء قبل انطلاق بطولة العالم بتايلاند بيومين فقط، والإعلان عن الـ6 عينات الإيجابية الجديدة بدورة الألعاب الأفريقية جاء بعد تقديم الاتحاد المصرى استئنافا عن قرار الإيقاف.

وكشف محمد موسى مدرب منتخب رفع الأثقال عدم ثبوت أى عينات إيجابية جديدة فى بعثة دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بخلاف الـ 6 عينات التى ثبتت.

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وقال مدرب الأثقال إنه تم الكشف على 17 لاعبا من أصل 20 وثبت المنشطات على 6 فقط، قائلا الغريب فى الأمر أن اللاعبين جميعهم يتناولون نفس المكملات والمادة التى ظهرت ليست هرمون ولكنها فقط مادة محظورة.

وأشار موسى إلى أن هذه المادة ثبتت أنها توجد فى أدوية البرد وأدوية التخسيس، مؤكدا أنه يستنكر ثبوت تواجدها لدى بعض اللاعبين وليس جميعهم.

وتابع مدرب الأثقال قائلا: هذه المادة مختلفة تماما عن الهرمون الذى ظهر على 7 لاعبين فى بطولة أفريقيا 2016 وأدى إلى إيقاف مصر وحرمانها من المشاركة فى بطولة العالم 2019 بتايلاند.