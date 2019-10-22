إيمان سامح تفوز بذهبية مواهب الكونغ فو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت إيمان سامح عياد، لاعبة نادى هها بالشرقية، الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة اللواء سمير فؤاد للمواهب للكونغ فو، التى نظمها الاتحاد لمواليد 2008. إيمان سامح من المواهب الواعدة فى وزن 47 كجم، وتوقع لها خبراء اللعبة مستقبلا كبيرا فى المنتخبات الوطنية وحصد البطولات العالمية. وتعد الشرقية من المحافظات الشهيرة بممارسة اللعبة بكثافة، وخرج منها مؤخرا البطلة هبة عبد القادر صالح التى توجت بطلة لأفريقيا لعام 2019 فى فى سبتمبر الماضى بالسنغال، وتستعد للمشاركة فى بطولة العالم خلال أيام.

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