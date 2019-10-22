شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مروان حمدى يحرز أسرع هدف فى الموسم ويتقدم لدجلة أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مروان حمدى مهاجم وادى دجلة، أسرع هدف فى الموسم الحالى، وتقدم لفريقه أمام مصر المقاصة، فى الثانية 50 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

فيما يضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: محمود حمدى، خط الدفاع : أحمد مودي– شريف حازم– حسني فتحي – محمد دسوقي، خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين –خالد اوتشو –موسيس، خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعي.