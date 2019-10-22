تعرف على ترتيب المجموعة الثالثة بعد الأسبوع الأول بالقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق دكرنس بقيادة أيمن الجمل فى تحقيق كبرى مفاجآت المجموعة الثالثة فى الأسبوع الأول بدورى القسم الثانى، بالفوز على الأوليمبى على ملعب الأخير بهدف مقابل لا شىء، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط متربعا على صدارة المجموعة، بينما حسم التعادل باقى المباريات التى جاءت على النحو التالى: مالية كفر الزيات - غزل المحلة 0/0 بيلا - فاركو 0/0 أبوقير للأسمدة - الرجاء المطروحى 1/1 Advertisements البلدية - دمنهور 1/1 الحمام - المنصورة 0/0

جدول ترتيب المجموعة الثالثة

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