شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صلاح عاشور يحرز الهدف الأول للمقاصة أمام دجلة ويعدل النتيجة 2/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز صلاح عاشور لاعب مصر المقاصة، الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة، بالدقيقة 52 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لتصبح النتيجة 2/1 للفريق الدجلاوى حتى الآن.

ونجح مروان حمدى فى أحرز أسرع هدف فى الموسم الحالى، وتقدم للفريق الدجلاوى فى الثانية 50، ثم أحرز رجب عمران الهدف الثانى فى الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

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ويضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

فيما يضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: محمود حمدى، خط الدفاع : أحمد مودي– شريف حازم– حسني فتحي – محمد دسوقي، خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين –خالد اوتشو –موسيس، خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعي.