شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى يعلن التوصل لحل نهائى لأزمة كوليبالى مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم الساحلى التونسى التوصل إلى اتفاق نهائى ورسمى مع إدارة فريق الأهلى، يقضى بانتقال اللاعب الإيفوارى سليمانى كوليبالى إلى صفوف النجم.

وقال قيس عاشور، المتحدث باسم النجم، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الأهلى وقعت الاتفاق ما يعنى أن كوليبالى أصبح على ذمة الفريق، موضحاً فى تصريحات لإذاعة جوهرة الخاصة: "سنراسل الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لنعلمهم بالاتفاق النهائى الذى تم توقيعه مع الأهلي.. سيتم تأهيل سليمانى فى فترة الانتقالات المقبلة فى مطلع ديسمبر المقبل"، مُضيفاً: "بإمكان اللاعب بداية التدريب مع بقية اللاعبين. ونأمل أن نجد مع كوليبالى الحلول الإضافية لخط الهجوم".

وكان كوليبالى رحل عن الأهلى فى شهر مايو 2017 وحصل مسئولو الفريق المصرى على حكم بتغريمه 1.4 مليون دولار، وانضم اللاعب بعد ذلك إلى نادى بارتيك ثيسل الإسكتلندى قبل أن يوقع مع النجم الساحلى فى أغسطس 2018 ما دفع الأهلى إلى المطالبة بمستحقاته المالية من اللاعب.

وأوقعت قرعة دورى أبطال أفريقيا لدور المجموعات فريقى النجم والأهلى فى نفس المجموعة (الثانية) بجانب ناديى بلاتينيوم الزيمبابوى والهلال السوداني. ويلتقى الفريقان فى الجولة الأولى بتونس يوم 29 نوفمبر المقبل.