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سفيرة مصر بدولة تشيلى تجتمع مع بعثة المنتخب للكاراتيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمل مراد، سفيرة مصر بدولة تشيلى، اجتماعا مع بعثة منتخب مصر المشاركة فى بطولة العالم للكاراتيه برئاسة محمد محروس الدهراوى، حيث حثت على ضرورة بذل الجهد والتمثيل المشرف الذى يليق باسم مصر وتاريخها في بطولات العالم.

يأتى اجتماع السفيرة مع المنتخب فى ظل الأحداث التى تشهدها تشيلى من أعمال عنف واحتجاجات ومظاهرات، ومن المقرر أن تنطلق بطولة العالم غدا وتستمر حتى 30 أكتوبر الحالى.

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