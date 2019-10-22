شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بدولة تشيلى تجتمع مع بعثة المنتخب للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
يأتى اجتماع السفيرة مع المنتخب فى ظل الأحداث التى تشهدها تشيلى من أعمال عنف واحتجاجات ومظاهرات، ومن المقرر أن تنطلق بطولة العالم غدا وتستمر حتى 30 أكتوبر الحالى.
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