شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رجب عمران يسجل الهدف الثانى لدجلة فى شباك المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز رجب عمران لاعب وادى دجلة، الهدف الثانى لفريقه فى شباك مصر المقاصة، بالدقيقة 29 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان مروان حمدى أحرز أسرع هدف فى الموسم الحالى، وتقدم لوادى دجلة فى الثانية 50 أمام المقاصة.

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ويضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

فيما يضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: محمود حمدى، خط الدفاع : أحمد مودي– شريف حازم– حسني فتحي – محمد دسوقي، خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين –خالد اوتشو –موسيس، خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعي.