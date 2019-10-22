بتروجت يتعادل مع شبين سلبيا فى ختام الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق بتروجت مع جمهورية شبين سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس، فى ختام مباريات المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى. بدأ بتروجت المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو النجا وخالد عبد الرازق وحسام حسن وأحمد السباعي وأحمد سالم صافي ومحمود عماد ومحمود القط وأحمد عفيفي وجون مانجا وايزيكال وأحمد رؤوف. وتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد كل فريق إلى نقطة وحيدة، بعدما أسفرت نتائج مباريات الأسبوع بالأمس عن خسارة الترسانة على ملعبه أمام منتخب السويس بهدفين مقابل لا شىء، وفوز سيراميكا كليوباترا على الداخلية بنفس النتيجة، وفوز كوكاكولا على النصر بهدف مقابل لا شىء، بينما تعادل الزرقا والمريخ بهدفين لمثليهما والقناة والنجوم سلبيا.

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