تأجيل الدوري ينهي أزمة الأهلي والجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أُسدل السار على أزمة الأهلي والجونة بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الدوري الممتاز حتى انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 8 نوفمبر وحتى الـ21 من نفس الشهر.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي -بناءً على خطاب من وزارة الشباب والرياضة- إنه تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس للدوري إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وأضاف في بيانه الذي صُدر اليوم الثلاثاء، أن الدوري سيتم استئنافه بعد انتهاء البطولة الأولمبية، بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول.

وتمسك مجلس إدارة الأهلي أمس الإثنين بموقفه الرافض لخوض مباراة الجونة التي كان مقررا لها يوم الأربعاء المقبل، وذلك عقب انتهاء الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس النادي بأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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وعقد أشرف صبحي اجتماعه بمحمود الخطيب وسط حضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر للوصول إلى حل لأزمة القمة التي تم تأجيلها، وانتهى الأمر بتفويض وزير الشباب والرياضة في التفاوض مع الجهات المعنية لحل الأزمة.

وكان الأهلي أكد في بيان رسمي بعد صدور قرار تأجيل القمة تقديره للظروف الأمنية، مؤكدًا أنه يرفض مواجهة الجونة في الجولة الخامسة ولن يخوض أي مواجهة بالبطولة قبل لقاء الزمالك، الذي كان مقررًا إقامته يوم السبت الماضي.

وأكد نادر شوقي، مدير الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، في تصريحاته لـ"يلا كورة" قبل 48 ساعة، أن رفض طلب ناديه من جانب اتحاد الكرة المصري بعدم خوض اللقاء يدفعه للتواجد في الملعب خلال الوقت المحدد له.

وعلى الجانب الآخر، أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحاته أمس الإثنين أنه ليس طرفًا في أزمة الأهلي والجونة، قبل أن يؤكد أن فريقه لن يتضرر بتلك الأزمة ويعلن احترامه لأي قرار تصدره الجهات الأمنية حال تأجيل المباراة.