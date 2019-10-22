اتحاد الكرة يعلن مصير مباراة الأهلي والزمالك بعد تأجيل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مصير مباراة القمة بعد تأجيل الدوري المصري حتى انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 8 نوفمبر وحتى الـ21 من نفس الشهر.
وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء إنه تقرر إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول من الدوري المصري، الذي ستتوقف مبارياته حتى انتهاء كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.
وأضاف أنه بعد تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوعين الخامس والسادس للمسابقة، سيتم استئنافها بعد انتهاء البطولة الأولمبية بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة.
وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة القمة التي كان مقررا إقامتها يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.
يذكر أن مجلس إدارة الأهلي اعترض في بيان رسمي على تأجيل القمة، رافضا خوض أي لقاء في الدوري قبل مواجهة الزمالك.
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