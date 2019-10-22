رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة المصري، إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول من الدوري المصري، الذي ستتوقف مبارياته حتى انتهاء كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

ووفقًا لبيان رسمي نشره اتحاد الكرة المصري، فإن مباريات الدوري المصري قد تم تأجيلها لتقام بعد انتهاء البطولة الأفريقية التي تقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وأوضح اتحاد الكرة في ختام بيانه، أن مباريات الدوري المصري ستعود بنفس ترتيبها الحالي، مما يعني إقامة لقاء الأهلي والجونة أولًا.

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وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والجونة غدًا، الأربعاء، قبل أن يتم تأجيلها بعد أزمة مطولة بين القلعة الحمراء واتحاد الكرة المصري.

وشدد البيان، أن مباراة القمة التي تم تأجيلها من الأسبوع الرابع لأسباب أمنية، ستقام في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري.

وقال اتحاد الكرة في ختام بيانه:

"بناء على ماورد اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم من خطاب وزارة الشباب والرياضة وفي إطار التعليمات الأمنية وفي ضوء استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتضافر الجهود لإنجاحها تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة ، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول."