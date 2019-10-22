5 أهداف في 25 دقيقة.. صراع التأهل يشتعل مبكرًا بين الهلال والسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
اشتعل الصراع بين الهلال السعودي وضيفه السد القطري مبكرًا بعدما شهدت العشرين دقيقة الأولى من إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا اهتزاز الشباك أربع مرات في غضون سبع دقائق فقط.
الهلال افتتح التسجيل في الدقيقة الـ13 عن طريق سالم الدوسري، قبل أن يرد الضيوف بثلاثة أهداف في ثلاث دقائق عن طريق كل من أكرم عفيف والكوري الجنوبي نام تاي هي وحسن الهيدوس.
لكن أصحاب الأرض نجحوا في إخماد ثورة السد في الشوط الأول بتقليص الفارق في الدقيقة الـ25 عن طريق المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتيمبي جوميز، لتصبح النتيجة (2-3) للفريق القطري حتى الآن.
وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز الهلال على الأراضي القطرية بنتيجة (4-1) مع بداية شهر أكتوبر الجاري، وبالتالي يحتاج السد بعدما أصبحت النتيجة (3-2) لصالحه إلى الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل.
يُذكر أن الفائز سيصل إلى المباراة النهائية لمواجهة المتأهل من لقاء جوانجزو إيفرجراند الصيني واوراوا ريد دياموندز الياباني المقرر إقامته غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي المسابقة القارية الأغلى في آسيا.
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