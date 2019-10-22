مران الأهلي.. غياب عاشور.. وتدريبات تأهيلية لمروان ومتولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، في إطار استعدادات الفريق للفترة المقبلة.

وقرر المدرب رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، إلقاء محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق المران، أعقبها خوض اللاعبين تدريبات بدنية.

وخضع الثلاثي كريم وليد"نيدفيد" والمهاجم مروان محسن واللاعب محمود متولي لتدريبات تأهيلية.

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وغاب حسام عاشور، قائد فريق الأهلي، عن التدريبات واكتفى بالتواجد على دكة البدلاء لمشاهدة المران من خارج الملعب.

وخصص المدرب فايلر فقرة للتسديد على المرمى وفقرة اخرى للكرات العرضية، كما قسم المدير الفني اللاعبين لمجموعات اجرى بينهم تقسية لكرة اليد.

وفي عقاب ترفيهي، قرر فايلر خوض للاعبين لفقرة للتصويب عن المرمى، ويتم عقاب كل لاعب يفشل في التسديد بخوض تدريبات بدنية شاقة" ضغط".