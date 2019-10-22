محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصىة، أن الأمطار تسببت في تأخر مواجهة فريقه أمام وادي دجلة بالجولة الخامسة بالدوري الممتاز.
وقال هويدي في تصريحات تلفزينية لقناة أون سبورت، إن الأمطار تسببت في تأخر وصول فريقهم لملعب مباراة بتروسبورت، الذي يحتضن مواجهة الفريق أمام وادي دجلة.
وأضاف، أن فريقه ظل عالقا في طريق صلاح سالم بسبب تعطلت المرور لارتفاع منسوب المياة في الطرقات المؤدية لملعب اللقاء.
واوضح، أنه اضطر لانزال اللاعبين من الحافلة الخاصة بالفريق ونقلهم عن طريق ميكروباصات للذهاب إلى الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة: نقلنا اللاعبين إلى الملعب بـ"الميكروباصات" بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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