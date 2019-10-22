الانتصار الأول.. أسوان يفوز على إنبي بهدف في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

واصل فريق إنبي سلسلة السقوط للمباراة الثالثة على التوالي بعد الخسارة أمام إسوان بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد عبد الرحمن خالد "جبنة" في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

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جاء الهدف بعد تنفيذ أسوان ركلة حرة سددها لاعب الفريق مباشرة نحو المرمى، إلا أن الكرة سقطت من عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي ليتابعها عبد الرحمن خالد "جبنة" مسجلًا الهدف الأول لأصحاب الأرض.

مباراة اليوم هي الأولى لإنبي تحت القيادة الفنية لحلمي طولان الذي تولى المقعد الفني للفريق البترولي بعد رحيل علي ماهر.

بتلك النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة الرابعة احتل بها إلى المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد إنبي عند نقطة واحدة تذيل بها المركز الاخير في جدول الدوري.