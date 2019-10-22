الزمالك يحفز لاعبيه للرد على رسالة جينراسيون فوت السنغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
اختار الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، طريقة جديدة لتحفيز لاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة جينراسيون فوت السنغالي، المقرر لها الخميس المقبل على إستاد السلام في القاهرة.
وطالب مدرب الزمالك بجمع التصريحات التي صدرت من بعثة جينراسيون فوت السنغالي ولاعبيها ضد الزمالك خلال الفترة الماضية، من أجل عرضها على اللاعبين لتحفيزهم لتخطي الفريق السنغالي.
تلك الخطوة من جانب الجهاز الفني لفريق الزمالك، جاءت بعدما قام مسئولي بعثة جينيراسيون بإرسال رسالة للاعبي الزمالك عن طريق أحد المسئولين بالقلعة البيضاء مفادها: " بأن جينيراسيون سيرد على الزمالك بعد الأزمات التي تسبب فيها الزمالك في تأجيل المباراة وفقًا لما يدعيه مسؤولو بعثة جينيراسيون".
وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وفريق جينراسيون فوت السنغالي انتهت لصالح الأخير بنتيجة هدفين لهدف.
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