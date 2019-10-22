أزمة تواجه المقاصة قبل مباراة دجلة بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: كتب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أنه وفريقه غير قادرون على الوصول إلى ملعب مباراة فريقه مع وادي دجلة. ويتأهب وادي دجلة لمواجهة المقاصة عند الساعة الخامسة والنصف ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت. وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر: "حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ اكثر من ساعه ونصف بسبب الأمطار.. للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة." وكانت الأمطار قد ضربت أماكن متفرقة اليوم من القاهرة.

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