شاهد.. شوط ناري بين الهلال والسد بخمسة أهداف مثيرة في دوري أبطال آسيا

تفوق نادي السد القطري على نظيره الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
افتتح الهلال التسجيل بقدم سالم الدوسري في الدقيقة الـ13 من عمر المباراة بعد تمريرة طويلة منالجبهة اليسرى ارتدت من الدفاع لتصل للاعب الفريق السعودي الذي أحرزها بنجاح.
وجاء الرد سريعًا من السد ليتعادل في النتيجة بعد أن تحصل الفريق على ركلة جزاء سددها أكرم عفيف بنجاح في المرمى بالدقيقة 17.
وبعد دقيقتين أحرز تي هي ناملاعب السد الهدف الثاني لفريقه، وبعد ذلك بدقيقة واحدة سجل زميله حسن الهيدوس الهدف الثالث ليعزز تقدم بطل قطر، قبل أن يعود جوميز مهاجم الهلال السعودي للتسجيل في الدقيقة 25 من عمر المباراة من كرة عرضية نجح في تحويلها لشباك السد.
لنتهي الشوط الأول الناري بين الفريقين بتقدم السد بثلاثية مقابل هدفين، علمًا بأن نتيجة مباراة الذهاب في قطر، انتهى بفوز الهلال برباعية مقابل هدف.
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