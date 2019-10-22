بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن انتظام بطولة الدوري الممتاز

أصدر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بيانًا منذ قليل بشأن انتظام مسابقة الدوري الممتاز، وأزمة المباريات، خاصةً تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الذي أحدث جدلًا كبيرًا، ومباراة الأهلي والجونة، ورفض إدارة الأهلي خوض المباراة متمسكًا بلعب مباراة الزمالك أولا.

جاء بيان أتحاد الكرة كاتالي: "تسارعت الأحداث الأخيرة منذ تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ضمن الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز بتعليمات من الجهات الأمنية والتزاما من الاتحاد المصري لكرة القدم بتعهداته أمام الرأي العام بعدم ترك المجال أمام أي اجتهادات من جانب أي من أطراف المنظومة الكروية مما يفتح باب المغالطات ثم التعامل معها على أنها من الحقائق".

أمام ذلك يود الاتحاد المصري لكرة القدم توضيح عدة نقاط: أولا: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديره واحترامه لكل أطراف منظومة كرة القدم المصرية وفي القلب منها جميع الأندية المصرية المشاركة في مسابقاته دون استثناء ، كما يؤكد الاتحاد تفهمه لسعي أي ناد لتحقيق مصالحه، بل وترحيب ومساعدة الاتحاد المصري قدر المستطاع ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة المسابقات التي ينظمها بما يعود بالنفع على الكرة المصرية ، وعلى وجه الخصوص جميع الأندية المشاركة فيها.

ثانيا: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على التزامه التام بما ألزم به نفسه بتحكيم مبدأ العدل في كل تعاملاته مع الأندية