وادى دجلة يتفوق على المقاصة بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق وادي دجلة على مصر المقاصة بهدفين نظيفين في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليا بملعب بتروسبوت ضمن الجولة الخامسة للدوري. حاليا بملعب بتروسبوت ضمن الجولة الخامسة للدوري. سجل هدفي دجله مروان حمدى ورجب عمران في الدقيقتين 2و 29. يذكر ان دجله في المركز الـ17 برصيد نقطتين ،بينما المقاصة في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

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