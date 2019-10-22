برشلونة يعلن تفاصيل إصابة أومتيتي وسيرجي روبرتو

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، لكشف تفاصيل إصابة نجمى الفريق صامويل أومتيتي وسيرجى روبرتو قبل مواجهة سلافيا براج التشيكى، غدًا الأربعاء، في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.
وأكد النادي الكاتالونى أنه تم استبعاد صامويل أومتيتى من قائمة البارسا لمواجهة سلافيا براج بسبب الإصابة بعد أن عانى من بعض الالام في الجزء الأخير من التدريب الأخيرقبل السفر إلى العاصمة التشيكية.
وجاء البيان الطبي الصادر عن نادي برشلونة كالآتى: "تعرض أومتيتى لكدمة في ركبته اليسرى خلال تدريبات اليوم، وسيغيب عن مباراة الأربعاء ضد سلافيا براغ، وعودته للتدريبات سوف تعتمد على مدى استجابة تعافيه من هذا الألم".
ومن المقرر أن يخضع صامويل أومتيتى فيالساعات القليلة المقبلة لمزيد من الاختبارات الطبية لتحديد تشخيص إصابته، واعلان فترة غياب اللاعب الفرنسي.
وقد غاب أومتيتى لفترة طويلة جدًا عن برشلونة بسبب الإصابة، ولم يبدأ في أي مباراة هذا الموسم سوى في المباراة الماضية ضد إيبار، ولكن خطر الإصابات ضربة من جديد قبل الموقعة الأوروبية غدًا.
بدوره، لن يسافر سيرجى روبرتو مع الفريق بسبب اصابته في الرباط الجانبى الداخلى للركبة اليسرى خلال مباراة السبت الماضي، وعودته تعتمد على مدى سرعة تعافيه من الإصابة.
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