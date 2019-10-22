مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وباير ليفركوزن بث مباشر .. دوري ابطال اوروبا

يقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن بث مباشر وذلك ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا لحساب مباريات دور المجموعات في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 اكتوبر 2019. ويستضيف اتلتيكو مدريد نظيره بايرن ليفركوزن في المباراة التي تلعب علي أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق اتلتيكو مدريد . Advertisements ومن المقرر أن تبدأ مباراة اتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت 7:55 مساءاً بتوقيت السعودية والساعة 6:55 مساءاً بتوقيت مصر. ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما بحل لوكوموتيف موسكو ثالثا بـ 3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعا بدون نقاط.



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