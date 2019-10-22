مجدي عبد العاطي: فوز أسوان على إنبي مكسب مهم قبل توقف الدوري

أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان، أن فوز فريقه على إنبي بهدف نظيف، يعد مكسبا هاما قبل توقف الدوري

الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالعاطي أن الارهاق أثر على اللاعبين قبل نهاية مباراة إنبي، مؤكدا أن اللاعبين

أهدروا العديد من الفرص السهلة بسبب انخفاض اللياقة البدنية.

واختتم "حققنا مكسبا هاما للغاية بالنسبة لنا لأن هناك توقفا لمدة شهر يمكننا أن نعمل على تعديل أخطائنا الحالية والسابقة".