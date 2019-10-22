كلوب يعلق على عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول أمام جينك بدوري الأبطال

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن عودة محمد صلاح، نجم الريدز لقائمة الفريق المواجهة أمام جينك البلجيكي، غدًا الأربعاء، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

قال كلوب خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: " من الجيد عودة محمد صلاح،

واستعادته بعد الإصابة، الفريق بحالة رائعة، وكل شئ على ما يرام".

وكان ليفربول أعلن عن قائمته أمام جينك، والتي شهدت عودة صلاح، وضمت قائمة الريدز المسافرة لبلجيكا، كالآتي:

أليسون، أدريان، كيلهير، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، جورجينهو فينالدوم، جو جوميز، أندرو روبرتسون، آدم لالانا، هندرسون، بروستر، تشامبرلين، أوريجي، ماني، ميلنر، فيرمينو، محمد صلاح، نابي كيتا.

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وشهدت القائمة غياب ترينت ألكسندر أرنولد عن قائمة الفريق، بداعي المرض، وجويل ماتيب بسبب عدم جاهزيته.

وشارك صلاح، في التدريبات الجماعية للريدز، اليوم، بشكل طبيعي، استعدادًا لمباراة جينك.