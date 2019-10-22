رسميًا.. فالكاو يغيب عن مواجهة جالطة سراي وريال مدريد

تأكد بشكل رسمي غياب المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو عن مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام نظيره جالطة سراي التركي، والتي تجمع بينهما اليوم، على ملعب ترك تيليكوم

أرينا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا

وذلك بداعي الإصابة في وتر أكيليس وعلى الرغم من

محاولاته للحاق بالمباراة، لكن يبدو أنه لن يُشارك ضد الميرنجي اليوم، ويسعى جالطة سراي التركي لتحقيق الفوز الأول حيث يحتل المركز الثالث بفارق برصيد نقطة واحد بينما يحتل الريال المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.