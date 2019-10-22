رئيس الاتحاد السكندري يعتمد لائحة فريق الكرة

اعتمد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري اللائحة المقدمة من طلعت يوسف المدير الفني للفريق.
وتضمنت اللائحة علي العديد من البنود التحفيزية للفريق، حيث نصت أنه من المركز الأول حتى الرابع تكون المكافأة بشكل كامل، ومختلفعلى وضع الفريق حتى المركز الثامن، ولا تصرف مكافآت للاعبين إذا وضع فى منطقة الخطر، كما لا تصرف مكافآت التعادل إلا بتقرير من المدير الفني والذى اشترط الأداء الجيد حال التعادل.
كما تناولت اللائحة الحصول على مكافأة خاصة حال تحقيق 9 نقاط متصلة وحقق الفريق 3 انتصارات متتالية.
ووضع طلعت يوسف عددًا من العقوبات على المقصرين لضمان ألا يكون اللاعب موظفًا فى الفريق حال التقصير يتم خصم مبالغ مالية ضخمة.
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